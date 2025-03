Сидни Суини отмени сватбата с Джонатан Давино

Холивудската звезда Сидни Суийни и нейният дългогодишен партньор Джонатан Давино са взели решение да отменят сватбата си, след като се сблъскали със "сериозни проблеми" в отношенията си. Това разкри източник, близък до двойката, пред списание Us Weekly, предава PageSix.

„Сидни и Джонатан преминават през труден период – имат много разногласия, но все още не са се разделили окончателно“, споделя източникът. „Нещата не вървят добре в момента, но двамата не са се отказали напълно. Работят върху връзката си, но засега сватбата е отменена.“

По думите му, всички планове около церемонията са спрени и няма повече разговори по темата. Двойката, която започна връзката си през 2018 г., е трябвало да се венчае тази пролет.

„Сидни искаше да отмени всичко – не можеше да понесе напрежението“, обяснява още близкият до тях човек. Кариерата на 27-годишната актриса, която се развива стремглаво в последните години, се оказала сериозен източник на напрежение между нея и 41-годишния предприемач.

Sydney Sweeney calls off wedding to Jonathan Davino as they face ‘major issues’: report https://t.co/zZIQriQKEu pic.twitter.com/rcgJqVM0QY