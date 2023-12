Португалската звезда Кристиано Роналдо инвестира 40 милиона долара във видеоигра. Става въпрос за новия футболен симулатор UFL. Очакванията са това заглавие да се превърне в големия конкурент на EAFC 24.

Тази инвестиция подчертава амбициите на новото заглавие да е на най-високо ниво в света на гейминга. За играта все още няма официална дата на излизане, като вече веднъж нейната премиера бе отложена.

"Развълнуван съм да бъда част от този проект, тъй като UFL може да се превърне в новата порода във футболните игри", заяви Кристиано Роналдо.

Here we go!

⠀@Cristiano joins UFL as an investor!

⠀

We’re excited to work together on UFL and create a fair, skill-first game for football fans worldwide 🤝 pic.twitter.com/CyaEjIu2vu