Везенков каза какво би подарил на голямата звезда на Сакраменто за рождения му ден

Вчерашният ден бе по-специален за голямата звезда на Сакраменто Ди’Аарън Фокс, който отпразнува 26-ия си рожден ден. По този повод в социалните мрежи на “кралете” се появи видеоклип, в който неговите съотборници споделиха своите пожелания и казаха какво биха му подарили за празника.

Сред запитаните бе и Александър Везенков, а ето и какъв бе отговорът му: “Той си има всичко, но може би бих му подарил нещо свързано с видеоиграта Call Of Duty. Честит рожден ден, Ди’Аарън”.

Фокс бе невероятен през първото полувреме в двубоя срещу Селтикс, като вкара 26 точки при 6/8 стрелба от тройката, но в крайна сметка завърши с 29 точки, след като Бостън наложи волята си през второто полувреме и съответно спечели мача със 119:144.

The squad’s got you covered, @swipathefox! 🥳🎂 pic.twitter.com/UQcQRTQFEU