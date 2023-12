Брад Пит отпразнува 60-ия си рожден ден с Инес де Рамон в Париж (СНИМКИ)

Брад Пит беше забелязан да се разхожда из Париж с приятелката си Инес де Рамон по случай 60-ия си рожден ден. Холивудският актьор беше широко усмихнат, докато излизаше заедно с 33-годишната си приятелка Инес, с която заедно отпразнуваха важния му юбилей в понеделник.

Брад навърши 60 години в понеделник и се твърди, че е отбелязал събитието с "много скромни" планове за рождения ден с Инес, децата си и група близки приятели.

На рождения му ден двойката беше забелязана да демонстрира топли отношения, докато влизаше в Théatre du Châtelet, за да гледа певеца Асаф Авидан. По-рано през деня в луксозния им хотел бяха доставени сребърни балони с надпис "60", които да отбележат възрастта на актьора, която трудно бихме му дали.

За купона през нощта Брад се появи в черен кадифен костюм с ръчно изрисувани детайли и изглеждаше доста щастлив, докато се гушка в Инес де Рамон.

Дизайнерката на бижута, която преди това беше омъжена за актьора Пол Уесли, беше подчертала стройната си фигура с черен панталон и ботуши на ток, съчетани с тъмно сако. Минувачи отбелязват, че двамата изглеждат изключително влюбени и щастливи заедно.

