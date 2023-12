Луис Суарес се разбра с Интер Маями

Нападателят Луис Суарес е много близо до преминаване в Интер Маями, съобщава италианският журналист Фабрицио Романо.

36-годишният уругваец съвсем скоро ще подпише договор за една година с опция за удължаване с още един сезон с клуба от САЩ.

Суарес вкара 17 гола и направи 11 асистенции в 33 мача през последната кампания и беше избран за най-добър футболист в бразилското първенство, носейки екипа на Гремио Порто Алегре.

Преди това уругвайският национал игра за Насионал, Грьонинген, Аякс, Ливърпул, Барселона и Атлетико Мадрид.

🚨🇺🇾 Luís Suárez to Inter Miami, all set to be sealed and announced — here we go!



Contract ready after verbal agreement reached one month ago — one-year deal for Suárez.



Deal will also include an option for further season.



Messi and Suárez, together again. 👚🔫 pic.twitter.com/Vf9ytZNlJP