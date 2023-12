Още едно интересно име в битката за треньорския пост в Бешикташ

Бешикташ уволни Ръза Чалъмбай и веднага започна да се спекулира с имена за нов треньор на клуба.

Вчера първите слухове бяха за Кике Сетиен, но се оказва, че още едно интересно име е в битката.

Бившият мениджър на Манчестър Юнайтед - Оле Гунар Солскяер, може да застане начело на "черните орли". След периода си в Англия, норвежецът не е поемал друг отбор.

Бешикташ заема пето място във временното класиране на турското първенство с 26 точки.

🚨🚨| BREAKING; Beşiktaş are looking to appoint Ole Gunnar Solskjær as their new manager.



[@yagosabuncuoglu] pic.twitter.com/5E5NE3xXMT

— CentreGoals. (@centregoals) December 22, 2023