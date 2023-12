Стана ясна причината за сбиването между Мело и Уокър

Халфът на Флуминензе Фелипе Мело обясни причината за конфликта си с играчите на Ман Сити. След вчерашния финал за Световното клубно първенство, спечелен категорично от “гражданите” с 4:0, бразилецът се сби с Кайл Уокър и се наложи двамата да бъдат разтървавани от останалите.

40-годишният ветеран Мело разкри след мача защо се е стигнало до сблъсъка му с англичанина и поясни, че всъщност вини за ситуацията Джак Грийлиш: “Днес Грийлиш прояви неуважение към институцията Флуминензе и аз никога няма да позволя това да се случи. Той викаше “оле” в края на мача. Това е за феновете, феновете могат да викат “оле”. Спортистът на терена не може да бъде неуважителен към институцията”.

🗣️ Felipe Melo: "When the game ended, Grealish went after Martinelli. He chose a little guy. He has no balls to face a big one. He was passing close to Martinelli and I saw them talking, forehead to forehead, so I went after him. I pushed him. [Kyle] Walker pushed me, too. I went… pic.twitter.com/Mu5BOkc0Ak