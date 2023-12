Всички резултати от Денят на страшния съд

На 23-и декември в Рияд, Саудитска Арабия се проведе невиждана в последните години боксова гала с куп интересни мачове, основно от тежка категория. Участие взеха и големите звезди Антъни Джошуа и Дионтей Уайлдър.

​РЕЗУЛТАТИ

Антъни Джошуа премаза Ото Валин, шведът издържа едва пет рунда​

Anthony Joshua defeats Otto Wallin by a 5th round corner stoppage, improving his record to 27-3 (24 KOs).

Франк Санчес победи Джуниър Фа с нокаут в седмия рунд

Кубинският удряч Франк Санчес продължи пътя си към битка за световната титла с нокаут над новозеландеца Джуниър Фа в седмия рунд. Нокаутът дойде след два нокдауна в шестия и седмия рунд.

Филип Хъргович размаза Марк Де Мори още в първи рунд

Хърватският боксьор Филип Хргович изпълни обещанието си да накаже рано-рано Марк Де Мори и го нокаутира след само две минути.

Джей Опетая разби Елис Зоро още в първи рунд

Австралиецът Джей Опетая записа 24-ата си победа от 24 мача, след като надви британеца Елис Зоро (17-1, 7 КО). Битката приключи в първия рунд, когато Опетая нанесе ляво кроше в челюстта на Зоро.

Агит Кабайел шокира боксовия свят - просна Арсланбек Махмудов ​​

Германецът Агит Кабайел нанесе първа загуба на руснака Арсланбек Махмудов при професионалистите. 31-годишният Кабайел повали на три пъти Махмудов, считан за изключително перспективен при най-тежките. След трите падания на огромния руснак, реферът спря срещата - ТКО.

Даниел Дюбоа разплака Голямото бебе Джарел Милър​​

​Британският боксьор Даниел Дюбоа нанесе първа загуба на Джарел Милър, познат с прякора си Голямото бебе. 26-годишният Дюбоа стигна до успеха с нокаут 10-15 секунди преди края на срещата, която щеше да вземе и по точки, тъй като водеше в броя удари осезаемо.

Дмитрий Бивол доминира 12 рунда над Линдън Артър

Руснакът Дмитрий Бивол бе в стихията си и доминира напълно над британеца Линдън Артър и добави нова титла към своята на WBA - тази на IBO. Тримата съдии дадоха 120-107 за Бивол, който записа 22-ата си победа от 22 качвания на ринга.