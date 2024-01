Разкриха нови подробности за трансфера на Роналдо в Ростов

Агентът на една от звездите на Левски Роналдо - Жулио Сезар Гранха, разкри нови подробности относно предстоящия трансфер на клиента му в Ростов.

Очаква се сделката между „сините“ и руския клуб да стане факт в понеделник, когато бразилецът ще пътува към Русия, за да се запознае с условията в новия му отбор. Засега от Ростов са уверили, че градът е безопасен.

„В Ростов ни увериха, че градът е безопасен, и ние им вярваме. Роналдо очаква с нетърпение новото предизвикателство и е уверен във възможностите си. Първо летим за Турция, утре ще сме там. Ще посетим Ростов от 8 до 10 януари, за да инспектираме града и да се уверим, че Роналдо и семейството му ще бъдат в безопасност“, заяви агентът пред RB Sport.

Очаква се Ростов да плати около 1,6 милиона евро за услугите му. 50% от тази сума ще отиде директно за покриване на данъчните задължения на Левски, които са над 5 милиона евро. Роналдо пък ще подпише договор за 4,5 години с новия си отбор.

🤝 DONE DEAL: Levski winger Ronaldo is expected to finalise his move to Russian side Rostov who’ll pay around €1.6m for his services. 50% of this amount will go directly into covering Levski’s tax debts that are over €5m. Ronaldo will sign a 4.5-year contract pic.twitter.com/yIFKClZr60