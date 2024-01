Емоциите на един голям спортист! (ВИДЕО)

Григор Димитров успя да спечели титлата в Бризбейн, Австралия. Това е първият му триумф в ATP турнир от 2017-а година насам.

Българинът изигра изключително силен мач и се справи с шестия в света на финала - Холгер Руне. Срещата завърши в два сета, които бяха изключително напрегнати и оспорвани.

След последната точка Гришо се свлече на земята и покри лицето си с ръце. Видя се, че хасковлията е изключително развълнуван и емоционален от успеха си.

Вижте какво значи титлата за българина във видеото:

Dimi’s Time To Shine 🌟



The moment @GrigorDimitrov become a champion on the @atptour for the first time since 2017! 🏆#BrisbaneTennis pic.twitter.com/gZ9yqwCK5c