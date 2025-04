Гуен Стефани разкри тайната на здравия си брак с Блейк Шелтън - трети участник

Гуен Стефани отбеляза една от най-значимите постижения в своята кариера – звезда на Алеята на славата в Холивуд. Но освен музикалната си слава, тя не пропусна да сподели кое наистина ѝ е донесло усещането за дом: срещата ѝ с кънтри звездата Блейк Шелтън.

Попиконата, която познаваме с хитовете на No Doubt като „Don’t Speak“ и соловия ѝ хит „Hollaback Girl“, разкри тайната зад силната си връзка с Шелтън. „Най-добрият съвет, който съм получавала за любовта, е да имаме трети участник във връзката – Бог,“ каза тя по време на гостуване в The Drew Barrymore Show, като насочи погледа си към небето.

Според нея именно вярата и духовната връзка са това, което крепи отношенията им.

Гуен не се поколеба и когато водещата я попита коя е любимата ѝ любовна песен. Отговорът ѝ дойде мигновено: „Shania Twain – Still the One. Това е перфектната песен.“

На въпроса дали предпочита романтична вечер навън или уют вкъщи, Стефани не се замисли: „Абсолютно вкъщи. Диван, одеяло, бисквити, чипс – това съм аз.“

Тя разказа с усмивка как прекарват типична вечер със съпруга си: „Имаме два дивана. Аз съм на единия, Блейк – на другия. Викаме си ‘Здрасти!’ и се смеем. Бих седнала до него, но той е огромен – просто няма място.“

Гуен и Блейк се срещат през 2014 г. в предаването The Voice, където и двамата са треньори. По това време и двамата са в други бракове – тя с рокера Гавин Росдейл, той с кънтри певицата Миранда Ламбърт. До средата на 2015 г. и двамата са официално разведени, а любовната им история започва малко след това.

През юли 2021 г. двамата сключват брак в интимна церемония в ранчото на Шелтън в Оклахома. Въпреки различните си музикални корени – поп и кънтри – двамата често записват дуети. Сред тях са "Nobody But You", "You Make It Feel Like Christmas", "Happy Anywhere" и най-новото им парче "Purple Irises" от последния албум на Стефани – Bouquet.

Стефани има трима синове от брака си с Росдейл – Кингстън, Зума и Аполo. А Шелтън, макар и да няма свои биологични деца, приема ролята на втори баща много сериозно.

„Децата ме виждат като важна фигура в живота си,“ сподели той пред списание People. „Ако се откажа от кариерата си сега, единственото, от което бих съжалявал, е да пропусна нещо по-смислено. В този момент това са нашите деца. Това вече не е за мен – и никога няма да бъде.“