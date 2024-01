Официално: Мъри взе в Турция футболист на ЦСКА 1948

Гьозтепе официално привлече защитника на ЦСКА 1948 Елитон. Договорът на бразилеца с отбора, ръководен от Станимир Стоилов е за година и половина с опция за удължаване с още един сезон. "Гьоз-Гьоз" ще плати трансферна сума за правата на 28-годишния футболист.

🇧🇷1995 doğumlu defans oyuncusu Héliton ile 1,5+1 yıllık sözleşme imzaladık.



🇧🇷We are delighted to announce the signing of Héliton on 1,5+1 years contract.https://t.co/WJxmOhmEkQ#Göztepe #İnanGüzelGünlere pic.twitter.com/ZM8kXjmzLq