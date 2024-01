Сензационни разкрития за Шумахер!

Един от най-близките приятели и бивш съотборник на Михаел Шумахер във Формула 1 - Джони Хърбърт, разкри любопитни подробности около здравословното състояние на германската легенда, съобщава Mirror.

"Чувам някои неща от втора ръка. В нашите среди се говори, че той е способен да седи на масата за вечеря. Не знам обаче дали това отговаря на истината. Чета между редовете“, заяви британецът, който кара във Формула 1 за седем тима между 1989 и 2000 година.

"Не сме чували много неща от семейството му и това е разбираемо. Самият той винаги е бил такъв, пазеше личното за себе си, беше потаен. Нещата сега не са се променили много", добави Хърбърт.

Michael Schumacher 'sitting at the dinner table' as old #F1 rival Johnny Herbert offers health update ‼ https://t.co/NsJ8piSNnT pic.twitter.com/jnJiROMk8W