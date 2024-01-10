Новини
Спорт »
Световен футбол »
Спортът по ТВ в сряда (10 януари)

10 Януари, 2024 06:45 301 0

Спортът по ТВ в сряда (10 януари)

  • спорт тв-
  • тв спорт-
  • спорт-
  • футбол

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (10 януари) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

05.00 Тенис, турнир в Оуклънд МАХ Спорт 3
06.30 Тенис, турнир в Аделаида МАХ Спорт 1
10.00 Тенис, турнир в Аделаида МАХ Спорт 1
13.00 Фигурно пързаляне: Европейско първенство в Каунас, кратка програма, спортни двойки Евроспорт 2
14.45 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 1
15.20 Биатлон: Световна купа в Руполдинг, щафета, жени Евроспорт 2
17.00 Фигурно пързаляне: Европейско първенство в Каунас, кратка програма, мъже Евроспорт 2
19.00 Волейбол, "Марица" - "Скандичи" МАХ Спорт 1
19.00 Волейбол, "Халбанк" - "Пиаченца" МАХ Спорт 4
20.00 Баскетбол, "Апоел" (ТА) - "Лондон Лайънс" МАХ Спорт 3
20.00 Колоездене на писта: Европейско първенство в Апелдоорн, първи ден Евроспорт 2
20.45 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 1
21.00 "Реал" - "Атлетико" Би Ти Ви Екшън
21.05 Баскетбол, "Макаби" (ТА) - Виртус" МАХ Спорт 2
21.30 Баскетбол, "Барселона" - "Олимпиакос" МАХ Спорт 1
21.30 Баскетбол, "Париж" - "Прометей" МАХ Спорт 4
22.00 "Ливърпул" - "Фулъм" Диема спорт 2
01.00 Тенис, турнир в Оуклънд МАХ Спорт 3


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове