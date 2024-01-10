05.00 Тенис, турнир в Оуклънд МАХ Спорт 3
06.30 Тенис, турнир в Аделаида МАХ Спорт 1
10.00 Тенис, турнир в Аделаида МАХ Спорт 1
13.00 Фигурно пързаляне: Европейско първенство в Каунас, кратка програма, спортни двойки Евроспорт 2
14.45 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 1
15.20 Биатлон: Световна купа в Руполдинг, щафета, жени Евроспорт 2
17.00 Фигурно пързаляне: Европейско първенство в Каунас, кратка програма, мъже Евроспорт 2
19.00 Волейбол, "Марица" - "Скандичи" МАХ Спорт 1
19.00 Волейбол, "Халбанк" - "Пиаченца" МАХ Спорт 4
20.00 Баскетбол, "Апоел" (ТА) - "Лондон Лайънс" МАХ Спорт 3
20.00 Колоездене на писта: Европейско първенство в Апелдоорн, първи ден Евроспорт 2
20.45 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 1
21.00 "Реал" - "Атлетико" Би Ти Ви Екшън
21.05 Баскетбол, "Макаби" (ТА) - Виртус" МАХ Спорт 2
21.30 Баскетбол, "Барселона" - "Олимпиакос" МАХ Спорт 1
21.30 Баскетбол, "Париж" - "Прометей" МАХ Спорт 4
22.00 "Ливърпул" - "Фулъм" Диема спорт 2
01.00 Тенис, турнир в Оуклънд МАХ Спорт 3
10 Януари, 2024 06:45 301 0
Спортът по ТВ в сряда (10 януари)
Ето какво може да гледаме днес
05.00 Тенис, турнир в Оуклънд МАХ Спорт 3
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