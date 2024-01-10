Спортът по ТВ в сряда (10 януари)

05.00 Тенис, турнир в Оуклънд МАХ Спорт 3

06.30 Тенис, турнир в Аделаида МАХ Спорт 1

10.00 Тенис, турнир в Аделаида МАХ Спорт 1

13.00 Фигурно пързаляне: Европейско първенство в Каунас, кратка програма, спортни двойки Евроспорт 2

14.45 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 1

15.20 Биатлон: Световна купа в Руполдинг, щафета, жени Евроспорт 2

17.00 Фигурно пързаляне: Европейско първенство в Каунас, кратка програма, мъже Евроспорт 2

19.00 Волейбол, "Марица" - "Скандичи" МАХ Спорт 1

19.00 Волейбол, "Халбанк" - "Пиаченца" МАХ Спорт 4

20.00 Баскетбол, "Апоел" (ТА) - "Лондон Лайънс" МАХ Спорт 3

20.00 Колоездене на писта: Европейско първенство в Апелдоорн, първи ден Евроспорт 2

20.45 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 1

21.00 "Реал" - "Атлетико" Би Ти Ви Екшън

21.05 Баскетбол, "Макаби" (ТА) - Виртус" МАХ Спорт 2

21.30 Баскетбол, "Барселона" - "Олимпиакос" МАХ Спорт 1

21.30 Баскетбол, "Париж" - "Прометей" МАХ Спорт 4

22.00 "Ливърпул" - "Фулъм" Диема спорт 2

01.00 Тенис, турнир в Оуклънд МАХ Спорт 3

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