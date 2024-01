ШОК: Везенков разгроми Янис..., но съседът "си връща"

Ясно е, че журналистическите класации, без да нападам с думи мои колеги, не винаги отговарят на очакванията на част от феновете и спортистите. Що касае спортния живот.

Ето например Александър Везенков стана трети в класация за Спортист на Балканите и първи в подреждане за Спортист на България.

Григор Димитров сякаш имаше по-успешна 2023 година и по-силно начало на новата, но това е за родна дискусия.

В подреждане за Балканите Везенков разгроми Янис Антетокумпо. Звездата на Милуоки Бъкс и бивш шампион в НБА май въобще не е получил точки.

Наскоро се появиха тези дали Александър Везенков ще попадне в Мача на звездите в НБА този сезон. Крилото в момента изпитва затруднения да се наложи сред първите резерви на Сакраменто Кингс.

Любопитно е, че гъркът Янис (тежко крило, но може да играе на всички постове в баскетбола) е убедителен лидер в гласуването на баскетболните фенове при избора на играчи за Мача на звездите след третото преброяване на вота на привържениците на НБА по света.

Любопитно е и, че водач при гардовете на Запад в Лигата е друг човек от Балканите, който остана на жаргон от белота - пас в подреждане за най-добрите спортисти от полуострова. Става въпрос за словенеца Лука Дончич, който май пак ще е титуляр в този мач, което за него е традиция в последните години. Съотборниците на Везенков и звезди на Сакраменто Домантас Сабонис и Де'Аарън Фокс са 10-и при високите постове и 7-ми при гардовете на Запад в НБА според феновете засега.

Гласуването на феновете има 50% тежест при определянето на играчите, 25% ще бъде отчетен вотът на самите баскетболисти и 25% на специализирани медии.

Защо ли пиша този коментар, защото според мен спортна България е в упадък спрямо по-добри времена за спорта ни. И пак личното ми мнение е, че спадът е огромен и няма как да го замаскираме, ако някои хипотетично имат подобни идеи.

Грък е любимец на феновете на НБА и бивш първенец с Милуоки Бъкс, сърбин Никола Йокич е действащ шампион и лидер на Денвър Нъгетс, словенец е най-любимият гард на публиката в Лигата сега и ас на Далас Маверикс. Българин е част от НБА, борейки се за място на ролеви-играч към момента и ние май се хвалим на всички на Балканите. Всеки да си прави изводи сам, може и да греша за спорта ни...

Коментар на Тервел Илиев

И ето какво споделят от НБА в Екс:

LeBron James and Giannis Antetokounmpo lead their respective conferences in the third fan returns of #NBAAllStar Voting presented by AT&T.



Fans account for 50% of the vote to decide All-Star starters. NBA players and a media panel account for 25% each. pic.twitter.com/fyGeQXgEhH