Везенков показа отличен характер, но и стресна другите "крале"... (ВИДЕО)

Александър Везенков имаше почти перфектна ефективност за Сакраменто в двубоя срещу Атланта Хоукс от НБА, спечелен от "кралете" със 122 на 107. Спортист номер 1 на България за 2023-а година отбеляза 8 точки, като бе със 75%-ова успеваемост при стрелбата от игра, допринасяйки за победата на своя отбор. Той вкара 2 изстрела от тройката. Хвана и 2 борби. Везенков имаше проблеми с контузия по време на срещата. Той беше под въпрос за мача именно поради индикации, че има травма. Ето неприятната ситуация от двубоя. Иначе с такъв мач Везенков само може да заслужи похвали, 8 точки за половин четвърт.

Sasha Vezenkov went to the locker room after suffering an ankle injury on this play pic.twitter.com/Ko4aCAqghh