Обявиха нова дата за битката между Тайсън Фюри и Олександър Усик

Битката между Тайсън Фюри и Олександър Усик ще се състои през май, обявиха организаторите от Саудитска Арабия. На кратка онлайн пресконференция негово превъзходителство Турки Алалших обяви нова дата за битката за титлата абсолютен шампион в тежка категория.

Сблъсъкът между настоящите шампиони в дивизията украинеца Александър Усик (21-0, 14 КО) и британеца Тайсън Фюри (34-0-1, 24 КО) ще се проведе на 18 май в Рияд (Саудитска Арабия).

Първоначално боят трябваше да е на 17 февруари, но Циганския Цар получи тежка рана на окото, която се нуждае от време, за да зарастне.

