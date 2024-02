Световен гигант изригна: Григор Димитров има... (ВИДЕО)

Дими, както го нарича най-младият шампион на Уимбълдън при мъжете Борис Бекер, победи с 2:0 (6:3, 7:5) сета Мартон Фучович от Унгария. Двубоят е от осминафиналите на АТП 500 турнира в Ротердам.

Хасковлията вдигна трибуните на крака и феновете аплодираха дълго ювелиртно отиграване. А именно форхенд от положение на шпагат в единия край на корта. Мартон остана изненадан, а Гришо записа точката.

Българинът обра точките. Един от световните гиганти, който следи тениса, а именно медията Тенис ТВ отсече, че Григор Димитров има луд атлетизъм.

From the floor 🤯@GrigorDimitrov has CRAZY athleticism 💨#abnamroopen pic.twitter.com/v87pYSuNpD