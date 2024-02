Байерн Мюнхен иска Шаби Алонсо

Ръководството на Байерн Мюнхен иска за треньор Шаби Алонсо от лятото, пише Флориан Плетенберг. Баварците днес обявиха, че се разделят с Томас Тухел след края на сезона и 42-годишният испанец е фаворит на шефовете за негов заместник.

През този сезон Алонсо прави фурор с Байер Леверкузен и е напът да отмъкне титлата от баварците. Той е бивш футболист на Байерн и познава отлично обстановката на "Алианц Арена".

От германския колос вече са се свързали с представители на испанския треньор и са заявили желанието си да го привлекат от лятото. На този етап обаче специалистът е изцяло фокусиран върху Леверкузен.

Интерес към Шаби Алонсо има и от Ливърпул, където търсят заместник на Юрген Клоп.

