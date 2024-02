Манчестър Сити с любопитен трансфер

Манчестър Сити ще привлече през лятото бразилското крило на Жирона Савио, съобщават английските медии и трансферният експерт Фабрицио Романо.

19-годишният футболист е под наем от Троа в испанския клуб до края на сезона, като и двата клуба са притежавани от собствениците на “гражданите” - холдинговата компания “City Football Group”.

Именно това ще улесни трансфера, като разговорите между Сити и французите са напреднали. Все още не са ясни финансовите параметри на сделката, като се очаква окончателно завършване на преговорите през следващите няколко дни.

Савио може да играе както по двата фланга на атаката, така и като офанзивен халф. Бразилецът е един от най-добрите играчи на сензацията Жирона през този сезон, като има 7 гола и 7 асистенции в 27 мача дотук. Заговори се, че той вече е в полезрението на Барселона, но по всичко изглежда, че ще продължи кариерата си при “гражданите”.

