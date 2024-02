Меси с невиждано изпълнение (ВИДЕО)

Лионел Меси има 8 Златни топки. Той е многократен шампион в ШЛ с гранда Барселона. Лионел е настоящ първенец на света по футбол с Аржентина.

Лео е ветеран и е считан за най-техничния футболист на 21 век.

Меси е правил какви ли не изпълнения с топка в крака. Гениалността му на терена е неоспорима. Той обаче пробва, нещо което хем ще предизвика еуфория във феновете му, хем ще накара критиците му да правят тежки коментари.

Лео даде асистенция за първия гол на Интер Маями при крайното 2:0 срещу Реал Солт Лейк в първия мач на МЛС за сезона.

В една от ситуациите той дриблира, а после финтира защитата на гостите с чукване на топката над контузен играч.

Подобно отиграване не се вижда всеки ден. Ако го опита спортист с не толкова виртуозна техника, може да стане и тежка контузия:

Messi really chipped a player who was down injured 💀 pic.twitter.com/BN3fpsDjxy