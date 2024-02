Световният шампион триумфира в Лигата на нациите след победа срещу Франция

Световният шампион Испания продължи доминацията си във футбола за дами, след като националният отбор на страната спечели първото издание на Лигата на нациите с победа с 2:0 на финала срещу Франция.

Испанките доминираха в двубоя от началото до края, а французойките създадоха само няколко положения през първото полувреме. Носителката на приза за най-добра футболистка за 2023 г. Айтана Бонмати даде преднина на световните шампионки в 32-та минута, а Мариона Калдентей оформи крайното 2:0 в 53-ата.

Германия пък завърши на третото място, след като спечели с 2:0 в малкия финал срещу Нидерландия с попадения на Клара Бюл и Леа Шулер. Така германките, испанките и домакините от Франция спечелиха европейските квоти за Олимпиадата в Париж.

Останалите отбори, които си осигуриха място на футболния турнир, са САЩ, Бразилия, Колумбия, Канада, Нова Зеландия, Австралия и Япония. Последните два тима, които ще представляват Африка, ще бъдат излъчени на олимпийските квалификации в началото на април.

1 - Spain became the first women's team to win both the Nations League and the World Cup, finishing as the top scorers in both tournaments (28/18) and with the highest average possession in both: 65% in the NL 2023/24 (League A) and 69% in the WC 2023 (min. 4 games). Spectacular pic.twitter.com/ZSDZeOFdto