Кристиано Роналдо се размина с тежко наказание в Саудитска Арабия

Звездата на Ал Насър Кристиано Роналдо ще пропусне следващия мач на своя тим заради наказание. Причината е неприличен жест, който португалецът отправи към феновете на Ал Шабаб по време на срещата между двата тима.

