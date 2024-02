Кошмарен инцидент с гостуващ фен на Челси - Лийдс (ВИДЕО)

Челси победи Лийдс с 3:2 във ФА Къп. Българският национал Илия Груев не попадна в групата на тима от Чемпиъншип заради контузия. Кошмарен инцидент с гостуващ фен пък също беляза срещата.

Лийдс успя да поведе още в 7-ата минута с гол на Матео Джоузеф, който предизвика бурна радост при гостуващата агитка. Един от запалянковците обаче падна от горната трибуна на "Стамфорд Бридж" и тежко се приземи на долното ниво.

След инцидента бързо към човека се впуснаха медицински лица и служители на стадиона, за да му помогнат. Фенът е закаран в най-близката болница.

LEEDS FAN FALLS FROM TOP TIER AT STANFORD BRIDGE!!! bottom right 👀 #ChelseaFC #LeedsUnited #facup #FACupDraw #leeds #leedsfans pic.twitter.com/uifxPh3kP2