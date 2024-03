Меси и Суарес избухнаха: Интер Маями с най-голяма победа в историята си!

Интер Маями записа най-голямата победа в историята си, като в среща от редовния сезон на МЛС момчетата на Херардо Мартино прегазиха тима на Орландо Сити с 5:0. По два гола за успеха вкараха Луис Суарес и Лионел Меси.

Уругваецът откри сметката за новия си клуб, като изведе своите още в 4-ата минута, а в 7-ата удвои преднината. Суарес допринесе още повече за успеха като направи асистенция в 29-ата минута, а този път голът отбеляза финландецът Робърт Тейлър.

Two goals for Suárez. Two goals for Messi. Up 5-0.



Inter Miami are running RIOT 😲 pic.twitter.com/vLh5ke5BFl