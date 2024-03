Формула 1 представи истински "звяр" за кола за сигурност (СНИМКИ)

Формула 1 и ФИА официално представиха автомобила на Aston Martin, който ще изпълнява функциите на "сейфти кар".

Тази година, както в последните сезони, колата за сигурност ще бъде ангажимент на две марки, като отново Mercedes ще е партньор на британската марка.

Специално оборудвана версия на Vantage ще поведе болидите в загряващата обиколка още този уикенд в Саудитска Арабия.

Състезанието на пистата "Джеда" е тази събота от 19:00 часа.

Introducing the new Aston Martin #Vantage Official FIA Formula 1 Safety Car 🟢#F1 #Formula1 #AstonMartin pic.twitter.com/a8RJa8tCdB