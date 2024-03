Ужасен инцидент: 17-годишен скиор се удари в лифт (ВИДЕО)

На ужасен инцидент станаха свидетели група скиори, след като младеж опита да направи опасен скок, но се удари в преминаващия наблизо седалков лифт.

17-годишният Иван Джоунс се засилил по пистата на канадския зимен център Лейк Луис и на една бабуна пробвал да изпълни салто във въздуха, но не преценил момента. Младият скиор се ударил в седалката на минаващия лифт и паднал по гръб в снега.

Всички свидетели на инцидента признават, че са били ужасени от случилото се. За огромно щастие на лифта нямало пътуващи, а Иван Джоунс се разминал с тежки контузии. Отървал се с няколко синини и охлузвания.

OUCH! 🤕 An unlucky skier brutally collided with a CHAIRLIFT in a stunt gone terribly wrong! pic.twitter.com/vl6HQOwLLw