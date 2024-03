Мария Шарапова шокира с интервенция на лицето си (СНИМКИ)

Мария Шарапова шокира с интервенция на лицето си. Бившата приятелка на Григор Димитров е считана за една от най-красивите тенисистки в историята, но сега е решила да прибегне до хирургическа намеса за промяна на своя нос. Това бе забелязано от мнозина на модно шоу в Париж.

Maria Sharapova by Ermoshevich Sergei 🖤🖤 📸: IG ermoshevich #MariaSharapova | @MariaSharapova pic.twitter.com/ZavRp4LTxx

Шарапова се среща с Гришо около 2013 година, като само няколко месеца по-рано разваля годежа си със словенския баскетболист Саша Вуячич. Маша и българинът са звездна двойна на тениса, но впоследствие се разделят. В момента рускинята е с британския милиардер Алекс Гилкс, като първото дете на двамата се роди през 2022 година.

Maria arriving to the Valentino dinner during Paris Fashion Week | 03/03/2024 🖤🖤 #MariaSharapova pic.twitter.com/CTiQw1b638