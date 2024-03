Роналдо шокира феновете със снимка на краката си

Кристиано Роналдо шокира феновете са като публикува снимка на краката си. Мнозина от тях изразиха загриженост, тъй като изглеждат подути и наранени. В момента португалецът полага усилия да се възстанови.

През последните 20 сезона Роналдо е изиграл поне 35 мача на клубно ниво. Общият брой на двубоите надхвърля 1000, а същевременно той има и над 200 срещи с екипа на Португалия.

Откакто пристигна в Ал-Насър в средата на сезон 2022/23, той записа 58 мача и се разписа 50 пъти.

Надеждите му за първа титла на Саудитска Арабия обаче се сринаха, тъй като неговият отбор е втори в класирането, като изостава на 12 точки от лидера Ал-Хилал.

Cristiano Ronaldo enjoying a well deserved break after scoring his 50th goal for Al Nassr on Friday. 😌



Look at his feet though, hardest worker in the room 😥💪 pic.twitter.com/KgMb2EO7HE