Ерик тен Хаг мечтае един ден да поеме Байерн Мюнхен

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Ерик тен Хаг мечтае един ден да се завърне в Байерн Мюнхен като старши треньора, твърди Bild. Както е известно, нидерландецът беше начело на втория отбор на баварците в периода 2013-а и 2015-а година и записа общо 72 двубоя със средно 2.14 точки на мач.

Германското издание обаче уточнява, че към момента 54-годишният Тен Хаг не е в списъка на Байерн и не е тема на обсъждане това лято. Въпреки това, ако той напусне Ман Юнайтед, кандидатурата му все пак може да бъде разгледана.

По-рано се появиха информации, че Тен Хаг разбира, че работата му като мениджър на „червените дяволи“ не е сигурна, но също така не вярва, че новият силен човек сър Джим Ратклиф и неговият екип са взели решение да прекратят взаимоотношенията. Дори Тен Хаг в момента планира лятната селекция и предсезонна подготовка на Ман Юнайтед в САЩ, макар че не му е дадена гаранция, че ще продължи да бъде мениджър.

Байерн пък ще се раздели с настоящия си треньор Томас Тухел след края на кампанията.

Erik ten Hag dreams of returning to Bayern as head coach one day. As of now, the Dutchman is not on Bayern's list and is not a topic for this summer. Should he become available, his name could be discussed [@cfbayern] pic.twitter.com/Wxx5LTp4XA