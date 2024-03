Прокуратурата в Испания поиска 2 години и половина затвор за целувка от щастие

Испански прокурори искат присъда от две години и половина зад решетките за бившия шеф на местния футбол Луис Рубиалес, който е изправен пред съд заради това, че си позволи да целуне по устните футболистката на женския национален отбор Джени Ермосо против волята ѝ, разкриха документи от съда.

Прокурорите искат в добавка Рубиалес, срещу когото бе повдигнато обвинение в сексуален тормоз и принуждаване, да плати 100 000 евро на Ермосо под формата на обезщетение.

Припомняме, че скандалът с Рубиалес избухна след финала на Световното първенство по футбол за жени, в който Испания надви Англия. По време на церемонията по награждаването вече бившият президент на Испанската футболна федерация изрази по нетрадиционен начин емоциите си, целувайки една от футболистките на новите световни шампиони – Ермосо.

🚨😳 BREAKING | The Prosecutor's Office requests two and a half years in prison for Luis Rubiales for kissing Jenni Hermoso without consent and for coercion. [@esport3] pic.twitter.com/xzKtBKFmw3