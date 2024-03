Жозе Моуриньо готов за завръщане през лятото, може да поеме отбор и от Саудитска Арабия

Жозе Моуриньо обяви, че целта му е да се върне към треньорството още това лято, след като беше уволнен от Рома през януари. Португалският специалист спечели Лига на конференциите с италианския клуб през 2022-а година, а миналия сезон ги изведе до финала на Лига Европа, който „вълците“ загубиха от Севиля с дузпи. Той обаче беше уволнен от собствениците Дан и Райън Фридкин на 16 януари, когато Рома се намираше на девето място в Серия А.

В интервю с Фабрицио Романо Моуриньо настоя, че е готов да се завърне „някой ден“ край страничната линия. Бившият наставник на Челси, Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед разкри, че сега целта му е да се завърне още през лятото, но ще бъде търпелив при избора на следващата си дестинация.

„Готов съм да започна. Просто понякога, когато приключиш с даден клуб, чувстваш, че нужда от почивка за размисъл“, каза Моуриньо.

„Наистина съм готов, но не искам да направя грешен избор. Трябва да съм търпелив. Ще се случи ли нещо през март или април? Много е трудно, целта ми е да започна следващото лято“, каза още португаецът.

Моуриньо разкри по-рано тази година, че е отхвърлил шанса да ръководи националния отбор на Португалия и възможността да бъде треньор в Саудитска Арабия. Той обаче отказа да изключи нова възможност за Саудитска Арабия в бъдеще, като твърди, че Кристиано Роналдо е „отворил вратата“ за играчи и треньори да се преместят в арабската страна. Както е известно, Роналдо се присъедини към Ал Насър през януари 2023-а година, като след него редица европейски звезди последваха португалската легенда в местната Професионална лига.

„Кристиано отвори вратата от гледна точка на вярата, че е възможно да живееш там, да се наслаждаваш на развитието на страната, която има страстта за футбол. Когато имах предложението пред себе си, от икономическа гледна точка беше наистина добро, но за мен тогава бе по-важно Рома, европейския футбол и ангажираността, която имах към отбора. Ако ме питате за в бъдеще, от опит мога да кажа, че никога не трябва да казваш никога“, заяви още Моуриньо.

В последно време португалецът често можеше да бъде видян в Саудитска Арабия на няколко големи спортни събития. Моурино гледа победата на британската боксова звезда Антъни Джошуа над Франсис Нгану по-рано този месец, както и бе гост на Гран При на Саудитска Арабия във Формула 1.

