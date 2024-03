Манчестър Юнайтед иска целия треньорски щаб на Англия

Манчестър Юнайтед ще се опита да доведе целия треньорски щаб на Англия на „Олд Трафорд“ това лято, разкрива The Sun. Смята се, че селекционерът на „Трите лъва“ Гарет Саутгейт е големият кандидат за заместник на Ерик Тен Хаг, ако нидерландецът бъде уволнен в края на сезона. Източник вътре в клуба твърди, че „червените дяволи“ искат да наемат Саутгейт, неговия асистент Стив Холанд и треньорите Пол Невин и Мартин Маргетсън.

„Има огромно възхищение на „Олд Трафорд“ за работата, която Гарет и неговият треньорски екип свършиха с Англия през последните години. Те осъзнават, че успехът не се дължи само на Саутгейт, но и на ДНК-то, което той е изградил в своя треньорски екип. Така че всеки подход за Гарет ще означава и такъв за неговите помощници, тъй като това ще му помогне да гарантира, че той има най-добрия шанс да постигне успех в Манчестър Юнайтед“, гласи източникът пред The Sun, който добавя:

„Джим Ратклиф и неговият екип са решени клубът наистина да се завърне към корените си, поради което има фокусът им ще бъде върху младите играчи и привличането на най-добрите британски футболисти. Клубът също така смята, че Гарет е показал в работата си за Англия, че може да се справи с големи характери и големи личности. Един от големите козове за Юнайтед е, че Саутгейт веднага ще получи подкрепата на английските играчи в клуба – Хари Магуайръ, Люк Шоу, Коби Мейво и Маркъс Рашфорд, което ще му даде солидна база, от която да надгражда. Те смятат, че Саутгейт може да направи Рашфорд отново футболист от световна класа. Поради всички тези причини в момента той се смята за основния кандидат, ако шефовете решат да сменят мениджъра през лятото“.

Договорът на Саутгейт с Англия изтича в края на годината. Той не изключи възможността да остане с „Трите лъва“ и до Световното първенство през 2026-а година, но оферта от Юнайтед може да промени това.

