Кристиано Роналдо побесня след поражението от Словения (ВИДЕО)

Звездата на националния отбор на Португалия Кристиано Роналдо не успя да скрие емоциите си след поражението с 0:2 от Словения във вторник вечер. Тимът му претърпя поражение в приятелския двубой, а след края на мача звездата на Ал Насър напусна ядосано терена, ръкомахайки към пейката.

Поражението е първо за треньора Роберто Мартинес, откакто пое Португалия миналата година. Роналдо пропусна двубоя срещу Швеция, след като получи почивка от селекционера. В негово отсъствие Португалия победи с 5:2.

Роналдо се върна в титулярния състав срещу Словения, но не успя да допринесе много. 39-годишният играч беше видян да се запътва към тунела след мача, докато жестикулираше гневно.

Cristiano Ronaldo leaves the pitch angry at the referee for not giving a penalty 🤬pic.twitter.com/DlUWP8yCYw