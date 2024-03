Тази красавица вика и аплодира бурно Григор Димитров в Маями (ВИДЕО)

Григор Димитров се класира за полуфиналите на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Маями за първи път в своята кариера. Най-добрият български тенисист изигра един от най-силните си мачове изобщо и надигра водача в схемата и номер 2 в световната ранглиста Карлос Алкарас с 6:2, 6:4 за час и 34 минути.

Срещата на нашето момче бе изгледана от редица известни личности, сред които боксьорът Майк Тайсън, баскетболистът на местния Маями Хийт Джими Бътлър и футболистът на Интер Маями – Серхио Бускетс.

Едно друго име обаче прикова вниманието на зрителите – това на Иванка Тръмп. Дъщерята на бившия президент на САЩ Доналд Тръп, също бе на трибуните в Маями, за да наблюдава как Григор не остави шансове на Алкарас.

42-годишната красавица беше в компанията на съпруга си Джерад Кушнер. Тя на няколко пъти аплодира бурно отличните отигравания на българския тенисист.

Was @IvankaTrump joking about flashing Dimitrov? Who can read lips? pic.twitter.com/aPBWrlbXoa