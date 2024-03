Любопитно твърдение за Гришо и Серина Уилямс (ВИДЕО)

Серина Уилямс има "скромните" 23 титли на сингъл от Шлема при дамите. Серина има 14 титли на двойки при жените от ГШ и е 2-кратна шампионка на смесени двойки от Големия шлем.

Григор Димитров пък е най-добрият български тенисист при мъжете. Българинът е бивш играч от тройката на АТП. Сега Димитров е финалист на Мастърса в Маями, САЩ.

Гришо имаше 7 поредни поражения от Александър Зверев, но го победи в 1/2-финалите в Маями.

Твърдеше се, че Димитров и С.Уилямс имат любовен романс, но Серина наскоро заяви, че Димитров ѝ е като брат. Очевидно те са добри приятели.

Серина Уилямс поздрави Димитров малко след мача със Зверев. Те размениха приятелски думи, усмивки и прегръдка. TheTennisLetter пък написа в Екс: "Нямаше как да загуби пред кралицата". По повод мача Григор Димитров - Александър Зверев и Серина Уилямс наблюдаваща срещата на живо в Маями.

Възможно е Серина да е дала и тенис-съвети на Димитров за полуфинала и предстоящия финал.

Grigor Dimitrov chatting with Serena Williams after beating Zverev in Miami.



Couldn’t lose in front of the queen. 👑



pic.twitter.com/N0BmOC9In6