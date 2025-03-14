Нито една манекенка не отишла на погребението на Митьо Пищова

След три десетилетия хвалби за хиляди любовни завоевания се оказа, че всички те са просто празни думи. Тъжните факти от погребението на Митьо Пищова показват, че нито една жена не го отиде да го изпрати в последния му път. Бохемът, който обичаше да се обгражда с миски, манекенки и с това, че е спал с всякакви красиви жени, беше изпратен само от шепа мъже в черно, пише Уикенд.
Погребението във Велико Търново беше далеч от блясъка и разкоша, с които легендарният шоумен се хвалеше приживе. Пищова беше положен до разстреляния бизнесмен Петър Христов, с когото бяха близки приятели. Въпреки приказките му, че е навъртял хиляди от "най-красивите жени в България", нито една от тях не се появи на опелото.
В последните си години Пищова често споделял, че е разочарован от жените, които били до него само заради парите и славата му. След два развода той не вярвал, че може да има истинска любов. Самият той често се оплаквал, че красавиците, които го заобикаляли, не искали да бъдат с него заради самия него, а само заради възможностите, които им давал.
„Жалко, че дамите ги няма, а уж го обожаваха“, коментира един от приятелите му, присъствал на погребението. „Щом не го уважиха и на опелото, значи никога не е имало искреност в цялата тази показност“, допълва друг.
До самия си край Пищова вярвал, че ще се случи чудо и че ще се върне към пълноценен живот. Той бил пълен с идеи за нови конкурси за красота, нови забавления и дори политически амбиции, но здравето му го предаде. Накрая беше изпратен в пълна самота, без блясък и без „любимите“ си жени. Прахта от някогашния бохемски живот се разпиля точно както се разпръснаха и всичките му „приятелки“ и „обожателки“, заключава изданието.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 попфолковник Марков
🥗🍸🌊🇷🇺
👍👍👍👍
Коментиран от #13
13:29 14.03.2025
2 Зевс
13:30 14.03.2025
3 Град Козлодуй
Коментиран от #18, #25, #27
13:31 14.03.2025
4 Сила
Гадост !!!!!
Коментиран от #8, #12, #34
13:32 14.03.2025
5 Манекенката
13:32 14.03.2025
6 В БГ
13:33 14.03.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Държавата на боката и шиши
До коментар #4 от "Сила":Нормално, wannabe мутра бате, сички да ме видят по телевизура. Даже шепа балъци май гласуваха за тоя за нещо.
13:35 14.03.2025
9 Весело
Пачките свършили, като няма пачки, няма и опечалени вдовици, исках да кажа манекенки.
13:37 14.03.2025
10 Хм.....
Коментиран от #15
13:38 14.03.2025
11 хихи
13:38 14.03.2025
12 Град Козлодуй
До коментар #4 от "Сила":ДА СЪЩО и оня Мартин Стефанов Петков С ника бай Курти и от КАФЕ Джеронимо ДРУГИ НЕМА
Коментиран от #24
13:38 14.03.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Кво му пука на Пищова?
13:42 14.03.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Последния софиянец
Коментиран от #19, #31
13:45 14.03.2025
17 Хм.....
До коментар #15 от "Държавата на боката и шиши":Писледно го видях с боядисана лилава коса , явно беше умрял от към мъжете...
13:46 14.03.2025
18 Пищова...
До коментар #3 от "Град Козлодуй":Колко е порил, тилкова порно не си гледал...
R.I.P
13:46 14.03.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Исторически парк
Коментиран от #23
13:48 14.03.2025
21 хъхъ
13:49 14.03.2025
22 бен Ходжа
13:49 14.03.2025
23 Вълко дав
До коментар #20 от "Исторически парк":Народна Мъдрост
13:50 14.03.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Троян
13:58 14.03.2025
27 Стамат
До коментар #3 от "Град Козлодуй":Валентине, обичаш ли шпек?
Коментиран от #37, #43
14:04 14.03.2025
28 Роза
Коментиран от #33
14:04 14.03.2025
29 Хехе
14:04 14.03.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ивелин Михайлов
До коментар #16 от "Последния софиянец":Ще дойда!
14:05 14.03.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Град Козлодуй
До коментар #28 от "Роза":Много си Човечна Никне им Роза Добра си👸✨
Коментиран от #36, #53
14:07 14.03.2025
34 Дидо
До коментар #4 от "Сила":Да,но редовно се появяваше с красиви жени. И съм сигурен че дори и да е било някакъв театър ,ти едва ли ще видиш толкова жени около теб.
Не плюите починалия така всеки може,но не говори нищо хубаво за вас.
14:09 14.03.2025
35 Тома
14:10 14.03.2025
36 За теб
До коментар #33 от "Град Козлодуй":ще се погрижи "Тих труд", като се излекуваш от лицемерието си.
Коментиран от #38
14:15 14.03.2025
37 Град Козлодуй
До коментар #27 от "Стамат":ОДА ЗА ПРОСТАКЪТ ОТ РАДОЙ РАЛИН е написана за такива като теб
Коментиран от #39, #42
14:15 14.03.2025
38 Град Козлодуй
До коментар #36 от "За теб":Какъв Тих труд бълнуваш буден
Коментиран от #40
14:17 14.03.2025
39 Стамат
До коментар #37 от "Град Козлодуй":Що бе? Не обичаш ли шпек? 😁😂
14:20 14.03.2025
40 Този,
До коментар #38 от "Град Козлодуй":в който работеше преди. Тих труд се грижи за глухите. И после-в парцела зад болницата.
Коментиран от #41
14:23 14.03.2025
41 Град Козлодуй
До коментар #40 от "Този,":какъв парцел има зад болницата
Коментиран от #49
14:26 14.03.2025
42 Даскал
До коментар #37 от "Град Козлодуй":А бе, Град Козлодуй, ти на училище ходил ли си??? Даже заглавието не си написал правилно! Кой сега е простакът?
Коментиран от #45, #56
14:26 14.03.2025
43 Град Козлодуй
До коментар #27 от "Стамат":ДА ГОСПОДИНЕ ЦЕЛИЯ ЩЕ ГО ПОЕМА САМО МИ ГО ДАЙ ТОЯ ШПЕК И ДА Е КОРАФ
Коментиран от #51
14:26 14.03.2025
44 Име
Коментиран от #50
14:27 14.03.2025
45 Град Козлодуй
До коментар #42 от "Даскал":АС СЪМ ПЪЛЕН ИДИОТ И СЕ ГОРДЕЯ СЪС ТОВА
14:27 14.03.2025
46 Българин 681
14:27 14.03.2025
47 Град Козлодуй
14:28 14.03.2025
48 Какъв
14:29 14.03.2025
49 Не се прави
До коментар #41 от "Град Козлодуй":на улав, Вакентине.Нали си от Козлодуй...
Коментиран от #52
14:29 14.03.2025
50 ВАЛЬО ТИ ЛИ СИ БЕ ДУШКО?
До коментар #44 от "Име":вас само ви гаврят по форумите никой не ви обича все пак
14:31 14.03.2025
51 Стамат
До коментар #43 от "Град Козлодуй":Знам, няма да ти е за първи път.
14:31 14.03.2025
52 Град Козлодуй
До коментар #49 от "Не се прави":Ас съм от Лом и съм говедо, но се представям за козлодуйско чедо.
14:32 14.03.2025
53 ВАЛЬО ТИ ЛИ СИ БЕ ДУШКО?
До коментар #33 от "Град Козлодуй":Сутрин мрази себе си, следобед - завижда на всички.
14:33 14.03.2025
54 Град Козлодуй
14:34 14.03.2025
55 Механик
От какво аджеба тоя правеше тия купони? Изобщо, как и по какъв начин тоя стана толкова известен? Кой го лансира по медиите, кой.....
И като речете "зевзека"! И къф зевзек е бил? Вицове ли е измислял или нещо подобно???
14:37 14.03.2025
56 Гост
До коментар #42 от "Даскал":Това не е Оригиналния Град Козлодуй оригиналния е починал
14:39 14.03.2025