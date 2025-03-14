Нито една манекенка не отишла на погребението на Митьо Пищова

След три десетилетия хвалби за хиляди любовни завоевания се оказа, че всички те са просто празни думи. Тъжните факти от погребението на Митьо Пищова показват, че нито една жена не го отиде да го изпрати в последния му път. Бохемът, който обичаше да се обгражда с миски, манекенки и с това, че е спал с всякакви красиви жени, беше изпратен само от шепа мъже в черно, пише Уикенд.

Погребението във Велико Търново беше далеч от блясъка и разкоша, с които легендарният шоумен се хвалеше приживе. Пищова беше положен до разстреляния бизнесмен Петър Христов, с когото бяха близки приятели. Въпреки приказките му, че е навъртял хиляди от "най-красивите жени в България", нито една от тях не се появи на опелото.

В последните си години Пищова често споделял, че е разочарован от жените, които били до него само заради парите и славата му. След два развода той не вярвал, че може да има истинска любов. Самият той често се оплаквал, че красавиците, които го заобикаляли, не искали да бъдат с него заради самия него, а само заради възможностите, които им давал.

„Жалко, че дамите ги няма, а уж го обожаваха“, коментира един от приятелите му, присъствал на погребението. „Щом не го уважиха и на опелото, значи никога не е имало искреност в цялата тази показност“, допълва друг.

До самия си край Пищова вярвал, че ще се случи чудо и че ще се върне към пълноценен живот. Той бил пълен с идеи за нови конкурси за красота, нови забавления и дори политически амбиции, но здравето му го предаде. Накрая беше изпратен в пълна самота, без блясък и без „любимите“ си жени. Прахта от някогашния бохемски живот се разпиля точно както се разпръснаха и всичките му „приятелки“ и „обожателки“, заключава изданието.