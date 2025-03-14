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Нито една манекенка не отишла на погребението на Митьо Пищова

Нито една манекенка не отишла на погребението на Митьо Пищова

14 Март, 2025 13:29 2 461 56

  • погребение-
  • жени-
  • манекенка-
  • митьо пищова-
  • димитър маринов

Само мъже изпратили зевзека в последния му земен път

Нито една манекенка не отишла на погребението на Митьо Пищова - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

След три десетилетия хвалби за хиляди любовни завоевания се оказа, че всички те са просто празни думи. Тъжните факти от погребението на Митьо Пищова показват, че нито една жена не го отиде да го изпрати в последния му път. Бохемът, който обичаше да се обгражда с миски, манекенки и с това, че е спал с всякакви красиви жени, беше изпратен само от шепа мъже в черно, пише Уикенд.

Погребението във Велико Търново беше далеч от блясъка и разкоша, с които легендарният шоумен се хвалеше приживе. Пищова беше положен до разстреляния бизнесмен Петър Христов, с когото бяха близки приятели. Въпреки приказките му, че е навъртял хиляди от "най-красивите жени в България", нито една от тях не се появи на опелото.

В последните си години Пищова често споделял, че е разочарован от жените, които били до него само заради парите и славата му. След два развода той не вярвал, че може да има истинска любов. Самият той често се оплаквал, че красавиците, които го заобикаляли, не искали да бъдат с него заради самия него, а само заради възможностите, които им давал.

„Жалко, че дамите ги няма, а уж го обожаваха“, коментира един от приятелите му, присъствал на погребението. „Щом не го уважиха и на опелото, значи никога не е имало искреност в цялата тази показност“, допълва друг.

До самия си край Пищова вярвал, че ще се случи чудо и че ще се върне към пълноценен живот. Той бил пълен с идеи за нови конкурси за красота, нови забавления и дори политически амбиции, но здравето му го предаде. Накрая беше изпратен в пълна самота, без блясък и без „любимите“ си жени. Прахта от някогашния бохемски живот се разпиля точно както се разпръснаха и всичките му „приятелки“ и „обожателки“, заключава изданието.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 попфолковник Марков

    19 5 Отговор
    Обичам шопската салата, мастика ледена да пия, вълните морски да ме галят и Руски мацки покрай мен !
    🥗🍸🌊🇷🇺
    👍👍👍👍

    Коментиран от #13

    13:29 14.03.2025

  • 2 Зевс

    54 0 Отговор
    За без пари няма да отидат, такава е манекенската професия.

    13:30 14.03.2025

  • 3 Град Козлодуй

    35 4 Отговор
    ами той ги разпорил как да идат?

    Коментиран от #18, #25, #27

    13:31 14.03.2025

  • 4 Сила

    36 6 Отговор
    Абе кви "манекенки "бе .....с тоя ?!? Събираше некви нещастни девойчета от ТВУ та и домове за сираци ...
    Гадост !!!!!

    Коментиран от #8, #12, #34

    13:32 14.03.2025

  • 5 Манекенката

    25 4 Отговор
    Питонът умре

    13:32 14.03.2025

  • 6 В БГ

    13 3 Отговор
    Хората са трагични. За едно кафе се уговарят с дни и накрая никой никъде не ходи. Пълно е с ботове.

    13:33 14.03.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Държавата на боката и шиши

    17 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    Нормално, wannabe мутра бате, сички да ме видят по телевизура. Даже шепа балъци май гласуваха за тоя за нещо.

    13:35 14.03.2025

  • 9 Весело

    18 0 Отговор
    "Нито една манекенка не отишла на погребението..."

    Пачките свършили, като няма пачки, няма и опечалени вдовици, исках да кажа манекенки.

    13:37 14.03.2025

  • 10 Хм.....

    17 0 Отговор
    По голям пропадляк беше Стоян Златния ! Влачеше само малолетки... А малолетките пък какви пропадляци бяха...

    Коментиран от #15

    13:38 14.03.2025

  • 11 хихи

    14 0 Отговор
    То пък защото някой се е съмнявал, че са само празни думи......

    13:38 14.03.2025

  • 12 Град Козлодуй

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    ДА СЪЩО и оня Мартин Стефанов Петков С ника бай Курти и от КАФЕ Джеронимо ДРУГИ НЕМА

    Коментиран от #24

    13:38 14.03.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Кво му пука на Пищова?

    12 1 Отговор
    Кво му пука на Пищова как е изпратен? Поуката е за нас. Затова си уреждайте вересиите приживе и не очаквайте нищо след смъртта си.

    13:42 14.03.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Последния софиянец

    5 5 Отговор
    Ивелин обеща, че ще дойде на моето погребение, ама аз не му вярвам.

    Коментиран от #19, #31

    13:45 14.03.2025

  • 17 Хм.....

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Държавата на боката и шиши":

    Писледно го видях с боядисана лилава коса , явно беше умрял от към мъжете...

    13:46 14.03.2025

  • 18 Пищова...

    6 9 Отговор

    До коментар #3 от "Град Козлодуй":

    Колко е порил, тилкова порно не си гледал...
    R.I.P

    13:46 14.03.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Исторически парк

    8 2 Отговор
    Като нямаш пари всички те забравят.

    Коментиран от #23

    13:48 14.03.2025

  • 21 хъхъ

    6 2 Отговор
    Радо Шишарката отиде ли да изпее "урви, сбогом" ?

    13:49 14.03.2025

  • 22 бен Ходжа

    5 3 Отговор
    Хю Хефнър от Арбанаси

    13:49 14.03.2025

  • 23 Вълко дав

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Исторически парк":

    Народна Мъдрост

    13:50 14.03.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Троян

    1 6 Отговор
    Мементо морис. Що майки и бащи е разплакал тоя. Сега САТАНАТА ще му търси сметката.

    13:58 14.03.2025

  • 27 Стамат

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Град Козлодуй":

    Валентине, обичаш ли шпек?

    Коментиран от #37, #43

    14:04 14.03.2025

  • 28 Роза

    8 0 Отговор
    За всички е ясно,че говореше празни хвалби!Но все пак е имало хора на опелото и погребението му,имало е кой да плати,за да го погребат по християнски!А има хора,за които не се намира един близък човек да ги погребе и погребението е на общинска сметка, все едно такъв човек никога не е съществувал!

    Коментиран от #33

    14:04 14.03.2025

  • 29 Хехе

    2 1 Отговор
    Че какво има да търсят там? Умрелият питон?

    14:04 14.03.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ивелин Михайлов

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "Последния софиянец":

    Ще дойда!

    14:05 14.03.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Град Козлодуй

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "Роза":

    Много си Човечна Никне им Роза Добра си👸✨

    Коментиран от #36, #53

    14:07 14.03.2025

  • 34 Дидо

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    Да,но редовно се появяваше с красиви жени. И съм сигурен че дори и да е било някакъв театър ,ти едва ли ще видиш толкова жени около теб.
    Не плюите починалия така всеки може,но не говори нищо хубаво за вас.

    14:09 14.03.2025

  • 35 Тома

    2 2 Отговор
    Да но всички каки от магистралата бяха там

    14:10 14.03.2025

  • 36 За теб

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Град Козлодуй":

    ще се погрижи "Тих труд", като се излекуваш от лицемерието си.

    Коментиран от #38

    14:15 14.03.2025

  • 37 Град Козлодуй

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от "Стамат":

    ОДА ЗА ПРОСТАКЪТ ОТ РАДОЙ РАЛИН е написана за такива като теб

    Коментиран от #39, #42

    14:15 14.03.2025

  • 38 Град Козлодуй

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "За теб":

    Какъв Тих труд бълнуваш буден

    Коментиран от #40

    14:17 14.03.2025

  • 39 Стамат

    0 2 Отговор

    До коментар #37 от "Град Козлодуй":

    Що бе? Не обичаш ли шпек? 😁😂

    14:20 14.03.2025

  • 40 Този,

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "Град Козлодуй":

    в който работеше преди. Тих труд се грижи за глухите. И после-в парцела зад болницата.

    Коментиран от #41

    14:23 14.03.2025

  • 41 Град Козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Този,":

    какъв парцел има зад болницата

    Коментиран от #49

    14:26 14.03.2025

  • 42 Даскал

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Град Козлодуй":

    А бе, Град Козлодуй, ти на училище ходил ли си??? Даже заглавието не си написал правилно! Кой сега е простакът?

    Коментиран от #45, #56

    14:26 14.03.2025

  • 43 Град Козлодуй

    0 2 Отговор

    До коментар #27 от "Стамат":

    ДА ГОСПОДИНЕ ЦЕЛИЯ ЩЕ ГО ПОЕМА САМО МИ ГО ДАЙ ТОЯ ШПЕК И ДА Е КОРАФ

    Коментиран от #51

    14:26 14.03.2025

  • 44 Име

    0 0 Отговор
    Важното да знаеш, че си обичан!

    Коментиран от #50

    14:27 14.03.2025

  • 45 Град Козлодуй

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "Даскал":

    АС СЪМ ПЪЛЕН ИДИОТ И СЕ ГОРДЕЯ СЪС ТОВА

    14:27 14.03.2025

  • 46 Българин 681

    2 0 Отговор
    Бог да го прости!

    14:27 14.03.2025

  • 47 Град Козлодуй

    1 1 Отговор
    Благодарим за тъпата статия ... и дано ви се услажда хляба дето не сте го заслужили.

    14:28 14.03.2025

  • 48 Какъв

    1 1 Отговор
    пищов ? Гол като пушка !

    14:29 14.03.2025

  • 49 Не се прави

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "Град Козлодуй":

    на улав, Вакентине.Нали си от Козлодуй...

    Коментиран от #52

    14:29 14.03.2025

  • 50 ВАЛЬО ТИ ЛИ СИ БЕ ДУШКО?

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Име":

    вас само ви гаврят по форумите никой не ви обича все пак

    14:31 14.03.2025

  • 51 Стамат

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Град Козлодуй":

    Знам, няма да ти е за първи път.

    14:31 14.03.2025

  • 52 Град Козлодуй

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Не се прави":

    Ас съм от Лом и съм говедо, но се представям за козлодуйско чедо.

    14:32 14.03.2025

  • 53 ВАЛЬО ТИ ЛИ СИ БЕ ДУШКО?

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Град Козлодуй":

    Сутрин мрази себе си, следобед - завижда на всички.

    14:33 14.03.2025

  • 54 Град Козлодуй

    0 1 Отговор
    моля, дано скоро да се оправи пищова

    14:34 14.03.2025

  • 55 Механик

    0 1 Отговор
    Aз па така и не разбрах тоя от какво живееше и имаше пари? Да бе умен, ми не е, да бе бизнесмен ми и това не е, да беше мутра и мутра не беше....
    От какво аджеба тоя правеше тия купони? Изобщо, как и по какъв начин тоя стана толкова известен? Кой го лансира по медиите, кой.....
    И като речете "зевзека"! И къф зевзек е бил? Вицове ли е измислял или нещо подобно???

    14:37 14.03.2025

  • 56 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Даскал":

    Това не е Оригиналния Град Козлодуй оригиналния е починал

    14:39 14.03.2025