Спортът по ТВ в събота (15 март)

09.50 Северна комбинация: Световна купа в Осло, голяма шанца, жени Евроспорт 1
10.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Хафйел, първи манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 1
10.35 Северна комбинация: Световна купа в Осло, голяма шанца, мъже Евроспорт 2
12.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Ла Туал, супер Г, жени Евроспорт 1
12.20 Ски бягане: Световна купа в Осло, масов старт, жеи Евроспорт 2
12.30 Футбол: „Хебър“ - „Локомотив“ (Сф) Диема спорт
13.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Хафйел, втори манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 1
14.00 Футбол: „Падерборн“ - „Кайзерслаутерн“ Диема спорт 3
14.00 Футбол: „Фортуна“ - „Регенсбург“ Нова спорт
14.00 Волейбол: „Дея“ - „Берое“ МАХ Спорт 1
14.30 Футбол: „Милуол“ - „Стоук“ Диема спорт 2
14.30 Биатлон: Световна купа в Поклюка, щафета, двойки Евроспорт 1
14.30 Колоездене: Париж - Ница, седми етап, мъже Евроспорт 2
15.00 Футбол: „Лудогорец“ - „Ботев“ (Вр) Диема спорт
15.00 Футбол: „Валядолид“ - „Селта“ МАХ Спорт 4
15.15 Ски бягане: Световна купа в Осло, масов старт, мъже Евроспорт 1
15.15 Сноуборд: Световна купа, паралелен слалом БНТ 3
16.00 Футбол: „Монца“ - „Парма“ МАХ Спорт 3
16.00 Баскетбол: Купа на България, полуфинал МАХ Спорт 2
16.15 Колоездене: Тирено Адриатико, шести етап, мъже Евроспорт 2
16.30 Футбол: „Унион“ - „Байерн“ Диема спорт 3
16.40 Волейбол: „Дея“ - ЦСКА БНТ 3
17.00 Футбол: „Манчестър Сити“ - „Брайтън“ Диема спорт 2
17.00 Футбол: „Саутхемптън“ - „Уулвърхемптън“ Нова спорт
16.45 Биатлон: Световна купа в Поклюка, единична щафета Евроспорт 1
17.15 Футбол: „Майорка“ - „Еспаньол“ МАХ Спорт 4
17.30 Футбол: ЦСКА - „Черно море“ Диема спорт
17.30 Северна комбинация: Световна купа в Осло, ски бягане на 10 км, мъже Евроспорт 1
18.00 Ски скокове: Световна купа във Викерсунд, ски полети, мъже Евроспорт 1
19.00 Футбол: „Милан“ - „Комо“ МАХ Спорт 3
19.00 Баскетбол: Купа на България, полуфинал МАХ Спорт 2
19.30 Футбол: „Виляреал“ - „Реал“ МАХ Спорт 4
19.30 Футбол: „Борнемут“ - „Брентфорд“ Диема спорт 2
19.30 Футбол: „Лайпциг“ - „Борусия“ (Д) Диема спорт 3
19.30 Волейбол: „Нефтохимик“ - „Локомотив Авия“ МАХ Спорт 1
19.45 Ски алпинизъм: Световна купа в Шладминг, спринт Евроспорт 1
20.00 Футбол: „Анже“ - „Монако“ Диема спорт
20.00 Футбол: „Порто“ - „Авеш“ Ринг
20.00 Голф: PGA тур, Шампионат на играчите Евроспорт 2
21.30 Футбол: „Кьолн“ - „Дармщад“ Нова спорт
21.45 Футбол: „Торино“ - „Емполи“ МАХ Спорт 3
21.45 Баскетбол: „Сарагоса“ - „Уникаха“ Диема спорт 3
22.00 Футбол: „Жирона“ - „Валенсия“ МАХ Спорт 4
22.00 Ръгби: Франция – Шотландия МАХ Спорт 2
22.05 Футбол: „Ланс“ - „Рен“ Диема спорт
22.30 „Спортинг“ - „Фамаликао“ Ринг
22.30 Тенис, турнир в Индиън Уелс МАХ Спорт 1
00.00 Формула 3: Гран при на Австралия Диема спорт 3
00.00 Баскетбол: НБА, „Бруклин“ - „Бостън“ Диема спорт 2
01.00 UFC: Бетори срещу Долидзе МАХ Спорт 2
02.00 Хокей: НХЛ, „Минесота“ - „Сейнт Луис“ МАХ Спорт 3
02.30 Формула 2: Гран при на Австралия Диема спорт 3
Спортът по ТВ в събота (15 март)
15 Март, 2025 09:27 192 0
Ето какво може да гледате по телевизията днес
09.50 Северна комбинация: Световна купа в Осло, голяма шанца, жени Евроспорт 1
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