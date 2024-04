С един удар във втори рунд: Най-старият световен шампион защити титлата с нокаут

В събота вечер Ерисланди Лара нокаутира Майкъл Зерафа, за да запази позицията си на най-възрастния световен шампион по бокс. 40-годишният кубинец, който на 11 април ще навърши 41 години, наскоро бе повишен в ранг на крал на WBA в средна категория и успешно запази пояса си при първата си защита.

Лара е забележително име в бокса от десетилетие насам. През 2014 г. той загуби с близко спорно решение от Канело Алварес и оттогава е смятан за труден противник. Лара се възстанови след това поражение и спечели "редовния" пояс на WBA в супер полусредна категория.

През 2016 г. той бе повишен и стана пълноправен световен шампион на WBA в супер полутежка категория - титла, която държеше две години, преди да бъде детрониран от Джарет Хърд. След като премина в средна категория, Лара мина по същия път през 2021 г., като първо се сдоби с редовния пояс на WBA. Миналата година той бе повишен в ранг и стана пълноправен световен шампион на WBA в средна категория, което го направи най-възрастният носител на титлата в бокса.

На 40 години мнозина, разбира се, смятат, че Лара вече е много по-победим, отколкото беше в разцвета на силите си. Но в събота вечер той показа, че все още има какво да предложи.

‼️ Cuban Erislandy Lara 🇨🇺 With The Sweet One Punch Neutralizer 🥊 💣 ⚡️ #BOXING #TszyuFundora 🏆 pic.twitter.com/ZfWeWYOn6p