Григор Димитров със силни думи и надежда (ВИДЕО)

Григор Димитров не успя да спечели втора титла от сериите Мастърс 1000 в кариерата си, след като на финала в Маями отстъпи на Яник Синер с 3:6, 1:6. След силното си представяне на турнира Димитров се завръща в топ 10 на световната ранглиста за първи път от 2018 година насам и от утре ще бъде номер 9 в света. От началото на годината българинът има 20 победи и само 5 загуби.

Хасковлията обаче остана доволен от представянето си в турнира, като даде заявка за нещо повече догодина.

„Яник, поздравления за теб и твоя отбор. Това беше изключително, невероятно начало на годината и невероятен тенис. Специално е да те гледа човек, но и много трудно да се играе срещу теб. Но искам да се насладя на момента. Турнирът бе труден за мен през годините, но най-накрая се справих добре“.

„Благодаря на спонсорите, благодаря на доброволците. Ето ни тук, още една година. Макар да не съм победител днес, се чувствам като победител в мача благодарение на подкрепата от ваша страна. Специално беше да играя пред вас. Бяха дълги две седмици, но аз съм много благодарен. Гледам към екипа си и си мисля, че сме победители. Надявам се, че догодина ще направим следващата крачка“, заяви Григор след двубоя.

"Even though I'm not the winner today, I feel like one."



Thank you @GrigorDimitrov for a breathtaking run at #MiamiOpen 🙌 pic.twitter.com/6AvvwpqNIu