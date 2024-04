Шакира изгледа на живо финала между Григор Димитров и Синер

Една от най-големите звезди в шоубизнеса Шакира записа името си сред знаменитостите, които посетиха турнира от сериите “Мастърс 1000” в Маями.

Горещата колумбийка изгледа на живо финала между между Григор Димитров и Яник Синер, който бе спечелен от италианеца с 6:3, 6:1.

Шакира не остана незабелязана за камерите, която я снимаха на трибуните. В един момент тя отдели време да се снима с млад фен, носещ фланелка на националния отбор на Аржентина.

Певицата и преди е демонстрирала своята любов към тениса. Миналата година, докато прекарваше лятото си в Англия, тя отиде да гледа полуфинала на “Уимбълдън” между Карлос Алкарас и Даниил Медведев.

Тазгодишното издание на “Маями Оупън” привлече вниманието и на други големи имена, като футболиста Неймар, дъщерята на бившия президент на САЩ Доналд Тръмп - Иванка, звездата на Маями Хийт Джими Бътлър, боксовата легенда Майк Тайсън, бившия капитан на Барселона и настоящ играч на Интер Маямия Серхио Бускетс и бившите №1 в женския тенис Линдзи Дейвънпорт и Серина Уилямс. Носителката на 23 титли от Големия шлем подкрепяше Григор Димитров от трибуните по време на мача му с Александър Зверев на полуфиналите, а след края му си поговори с българина и сърдечно го прегърна.

Grigor Dimitrov chatting with Serena Williams after beating Zverev in Miami.



Couldn’t lose in front of the queen. 👑



pic.twitter.com/N0BmOC9In6 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 30, 2024