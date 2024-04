Манчестър Юнайтед загуби защитник за няколко седмици

Защитникът на Манчестър Юнайтед Рафаел Варан ще отсъства от игра за няколко седмици заради мускулна контузия, съобщават от английския клуб в четвъртък.

Французинът се контузи в мача от 31-ия кръг на Висшата лига срещу Челси миналата седмица, загубен 3:4. Бранителят очаква да се завърне на терена през май.

През настоящия сезон 30-годишният Варан е изиграл 30 мача, в които е отбелязал 1 гол за 20-кратните шампиони на Англия.

Манчестър Юнайтед е на шесто място в класирането в английския шампионат с 49 точки от 31 мача. На 13 април "червените дяволи" ще гостуват на Борнемут.

🚨 Raphael Varane will be out for the next few weeks with a muscle injury sustained during our game against Chelsea last week.



Club confirms also that Jonny Evans will miss Saturday’s game against Bournemouth with a short-term muscle issue. pic.twitter.com/T5ChI09AhA