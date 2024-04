Добри новини за Хари Кейн след катастрофата с децата му

Три от децата на английския национал Хари Кейн участваха в автомобилна катастрофа край Мюнхен в Германия. Нападателят не е бил с тях, тъй като в този момент пътувал за Лондон за двубоя от Шампионската лига срещу Арсенал.

От семейството на Кейн обявиха, че и трите деца са били закарани в болница за преглед. Медицинските изследвания показали, че те са невредими и са се отървали само със стрес от инцидента.

Harry Kane says children 'fine' after car crush in Germany https://t.co/DmLcV1KDN5