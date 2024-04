Меси и Суарес носят успеха на Интер Маями в истински трилър

Интер Маями продължава със силните си игри от началото на сезона в МЛС. Тази нощ играчите на Херардо Мартино побеидха състава на Спортинг Канзас Сити с 3:2 в истински трилър. Ерик Томи се разписа на два пъти за домакините в 6-ата и 58-ата минута, докато за гостите точни бяха Диего Гомес в 18-ата, Лионел Меси в 51-вата и Луис Суарес в 71-вата минута.

Срещата бе изпълнена с драма и обрати. Спортинг пръв откри резултата в 6-ата минута след удар на Томи от границата на наказателното поле.

What an insane goal by Lionel Messi!!! What a beautiful art of football by the GOAT to give Inter Miami the lead!! 2-1!!pic.twitter.com/xgwv8X8a1U