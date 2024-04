Мениджърът на Манчестър Юнайтед се ядоса, прекъсна пресконференцията (ВИДЕО)

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Ерик тен Хаг не сдържа нервите си след равенството 2:2 с Борнемут. Той напусна преждевременно пресконференцията след мача, отказвайки да отговори на въпрос дали "червените дяволи" ще запишат най-ниското си класиране от създаването на Висшата лига насам. В началото на брифинга нидерландецът дори демонстрира оптимизъм, че Юнайтед дори все още има шансове за топ 4, колкото и илюзорни да са те.

"Не, не. Не бих казал, че всичко свърши. Ще направим каквото можем, но трябва да бъдем реалисти. Когато разполагам с целия си състав, мога да вярвам. Но в момента с хората, с които играем е трудно. Виждате какво е положението в защита, това казва всичко", коментира Тен Хаг.

"Хари Магуайър изпитваше проблеми през първото полувреме, но нямаше как да го заменя, защото нямаме повече здрави защитници. През първата част Борнемут бе по-добър, но хубавото е, че показахме дух и на два пъти ги догонихме", каза мениджърът на Манчестър Юнайтед.

Последва въпрос за евентуалното най-лошо класиране на отбора във Висшата лига, на което той отговори лаконично: "Не искам да коментирам това, защото в момента не е важно". Видимо ядосаният Тен Хаг след това стана от стола си и напусна залата за пресконференции.

🚨 Erik ten Hag walks out of press conference when asked about Man United's worst Premier League finish in history.@BeanymanSports 🎥pic.twitter.com/o7dvJ5pufk