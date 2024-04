Неизвестни лица си отмъстиха на ПСЖ (ВИДЕО)

Неизвестни лица се опитали да нарушат съня на футболистите на ПСЖ преди реванша от 1/4-финалите на Шампионската лига срещу Барселона тази вечер от 22:00 часа, съобщава RMC Sport.

Те запалили фойерверки в близост до хотела на парижани. Преди това подобна ситуация се случи преди първия мач между отборите в Париж. Тогава нападателите запалиха пиротехника в близост до хотела на Барселона.

Победителят в двойката ПСЖ и Барселона ще се изправи срещи Борусия Дортмунд или Атлетико Мадрид в полуфиналите.

