Бивш нападател на Ливърпул продава къща за близо 5 милиона (СНИМКИ)

Бившият нападател на Ливърпул Роберто Фирмино продава имението си в града за 4,5 милиона паунда.

Миналото лято бразилецът премина в саудитския Ал Ахли със свободен трансфер след 362 мача и 111 гола за Ливърпул, а сега явно се готви да скъса връзката с града.

Имението на Фирмино разполага с шест спални, седем бани, самостоятелна къща за гости в двора, както и със стая за масаж и домашно кино. Освен това има подземен гараж за осем автомобила и голям басейн.

