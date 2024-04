Топ журналист: Килиан Мбапе със сигурност отива в Реал Мадрид

Нападателят на Пари Сен Жермен Килиан Мбапе ще напусне френския клуб през летния трансферен прозорец.

Както съобщава журналистът Фабрицио Романо в своя подкаст, френският национален отбор най-накрая е взел решение за бъдещето си и е 100% вероятно да продължи кариерата си в Реал Мадрид.

По-рано се появи информация, че световният шампион от Мондиал 2018 в Русия вече е подписал договор с Реал до 2029 г. Беше съобщено, че нападателят е казал на своите съотборници и треньорския щаб в сегашния си отбор, че ще напусне в края на настоящия сезон.

През този сезон Мбапе изигра 42 мача за парижани във всички турнири, в които отбеляза 41 гола и направи девет асистенции. Очакваната цена на футболиста според портала Transfermarkt е 180 млн евро.

