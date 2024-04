Разкриха с кой отбор е подписал Жиру до 2025 година

Френският национал Оливие Жиру е подписал договор с американския ФК Лос Анджелис. Информацията идва от журналиста Фабрицио Романо, който посочва, че по-късно днес и американският клуб ще обяви трансфера официално.

Твърди се, че договорът на 37-годишния Жиру е до края на календарната 2025 г., като той за пръв път ще играе за отбор извън пределите на Европа.

