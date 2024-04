Надал: Искам да играя тенис малко по-дълго, за да може синът ми да ме помни като тенисист

Рафа Надал каза, че би искал да продължи да играе достатъчно дълго тенис, за да може синът му да го запомни на корта, въпреки че носителят на 22 титли от Големия шлем признава, че времето не е на негова страна, предаде Ройтерс.

37-годишният испанец, който вече сподели очакванията си да се откаже след края на 2024 година, се завърна на турнири в Бризбейн в началото на година след близо година пауза извън корта. След това той отново лекува контузии и се върна в Барселона през миналата седмица, като се опитва да влезе във форма за любимия си "Ролан Гарос" през следващия месец.

Надал победи игралия с "уайлд кард" американец Дарвин Бланч с 6:1, 6:0 на старта на турнира в Мадрид, като съпругата му и синът му, който е на една година, гледаха от трибуните.

"Бих искал да играя малко по-дълго, за да му оставя спомени за мен като тенис играч", каза Надал за сина си. "Това ще бъде идеалното нещо за мен, съпругата ми и семейството. Вероятно това няма да може да се случи. Но най-малкото съм щастлив, че имам страхотен екип и чудесно семейство и приятели около мен през живота ми до момента, което ме прави щастлив", каза още той.

Надал, който е петкратен шампион в Мадрид, ще играе срещу десетия поставен в схемата Алекс Де Минор от Австралия в следващия кръг в събота.

Rafa wants to play longer so his son has memory of him playing. 🥹 pic.twitter.com/dDA4o23vvV